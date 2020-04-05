У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19

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У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це члени сімей людей, які захворіли раніше", - зазначили у пресслужбі міської ради.

Станом на 5 квітня в Херсоні п'ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Всіх хворих госпіталізовано, вони не потребують реанімаційних заходів із використанням апарату ШВЛ.

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Загалом у Херсонській області захворювання на коронавірус підтверджено у 10 осіб (Генічеськ, Олешки, Голопристанський район, Херсон, Нова Каховка, Чаплинський район), один із випадків - летальний.