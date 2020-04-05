У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19

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У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19

У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це члени сімей людей, які захворіли раніше", - зазначили у пресслужбі міської ради.

Станом на 5 квітня в Херсоні п'ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Всіх хворих госпіталізовано, вони не потребують реанімаційних заходів із використанням апарату ШВЛ.

Дивіться також: Херсон закрили на карантин - там виявили випадок COVID-19; загалом в області захворіло четверо осіб, одна з них померла. ВIДЕО

Загалом у Херсонській області захворювання на коронавірус підтверджено у 10 осіб (Генічеськ, Олешки, Голопристанський район, Херсон, Нова Каховка, Чаплинський район), один із випадків - летальний.

Коронавірус і карантин
карантин Херсон COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 cloud2009 26ea8082
У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19 - Цензор.НЕТ 9460 типа пенсы это жадные и трусливые животные, да?

А молодые и середняки классные челы - душевные, смелые и умные, да?
Так вот... - процент долб-ов и там и там одинаков....
твой пост этому подтверждение...
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05.04.2020 17:38
+4 18c49ed2
Вчера. "Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте." Полиция штрафует людей.

Эпидемии начинаются не от вирусов. Эпидемии начинаются от идиотов во власти и их решений.
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05.04.2020 17:46
+4 Вася Ветров 5ca888c8
Провальная политика продажного руководства страны приведет к еще большим жертвам.слава украине
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05.04.2020 18:14
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