У Херсоні виявлено два нові випадки COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це члени сімей людей, які захворіли раніше", - зазначили у пресслужбі міської ради.
Станом на 5 квітня в Херсоні п'ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Всіх хворих госпіталізовано, вони не потребують реанімаційних заходів із використанням апарату ШВЛ.
Загалом у Херсонській області захворювання на коронавірус підтверджено у 10 осіб (Генічеськ, Олешки, Голопристанський район, Херсон, Нова Каховка, Чаплинський район), один із випадків - летальний.
А молодые и середняки классные челы - душевные, смелые и умные, да?
Так вот... - процент долб-ов и там и там одинаков....
твой пост этому подтверждение...
Эпидемии начинаются не от вирусов. Эпидемии начинаются от идиотов во власти и их решений.