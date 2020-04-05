Окупанти блокують у Криму 20 українських сайтів, - Кримська правозахисна група

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Окупанти блокують у Криму 20 українських сайтів, - Кримська правозахисна група

У Криму 10 провайдерів у 9 населених пунктах повністю блокують 20 українських інформаційних сайтів, дві соціальні мережі, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, "Хізб ут-Тахрір" і Свідків Єгови. Три українські інформаційні сайти доступні лише частково. Водночас окупанти розблокували доступ до сайту каналу "112 Україна".

Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи в лютому-березні 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, провайдери не дають доступу до сайтів Цензор.Нет, QHA, След.Нет, UAinfo, "5 канал", "Радіо Хаят", "Фокус", "Главком", Центр журналістських розслідувань, "ТонеТо", "Депо", "Українська правда", "РБК-Україна", "Укрінформ", "Лівий берег", "Дзеркало тижня", "Стрічка", "Апостроф", "Главное", і Blackseanews, а також сайтів соціальних мереж "Лінкедін" і "Телеграм", сайтів Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови та "Хізб ут-Тахрір".

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У п'яти провайдерів із 10 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська солідарність". Cайт АТR блокують три провайдери, а сайт "Інформаційного опору" блокують два провайдери з усіх перевірених.

"Порівняно з моніторингом, проведеним КПГ у грудні 2019 року, кількість заблокованих сайтів збільшилася. У грудні до сайту "Апостроф" доступ блокували 8 провайдерів, а зараз він недоступний у всіх перевірених провайдерів. Повністю заблоковано також сайт "Главное", який раніше був частково доступний. До сайту Blackseanews ще в грудні 2019 року був вільний доступ у всіх провайдерів. Зараз всі 10 провайдерів повністю блокують його. Водночас сайт каналу "112 Україна", який був недоступний у грудні, зараз доступний у всіх перевірених провайдерів", - зазначають правозахисники.

Перевірку доступності сайтів провели з допомогою мереж 10 різних провайдерів у 9 кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), "Мрія" (Сімферополь), Realnet (Сімферополь), Боспор-телеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район) , Сиваш-нет (Красноперекопськ), Гігабайт (Бахчисарай), STTS (Джанкой), зазначають правозахисники.

Окупанти блокують у Криму 20 українських сайтів, - Кримська правозахисна група 01
Окупанти блокують у Криму 20 українських сайтів, - Кримська правозахисна група 02

Окуповані території - Крим і Донбас
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Топ коментарі
+9 Big Bang
в матушку греби, к бирозам, прислонись - многим твоим легчало Оккупанты блокируют в Крыму 20 украинских сайтов, - Крымская правозащитная группа - Цензор.НЕТ 4543
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05.04.2020 17:56
+6 vertep vert1
А всех кого не блокируют должно проверить СБУ.
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05.04.2020 17:38
+4 Irina Dybonos 997870af
Окупанти блокують у Криму 20 українських сайтів, - Кримська правозахисна група - Цензор.НЕТ 4289
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05.04.2020 18:29
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