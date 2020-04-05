ДБР розслідує ДТП з участю автомобіля поліції в Херсоні. ФОТО

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Слідчі ДБР розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди з участю автомобіля поліції, яка сталася в Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, близько 9:00 5 квітня на одному з перехресть Херсона сталося зіткнення поліцейського автомобіля Skoda Rapid і ВАЗ-2108.

ДБР розслідує ДТП з участю автомобіля поліції в Херсоні 01

"Автівка правоохоронців, за кермом якої перебував інспектор одного з відділень ГУ Нацполіції в Херсонській області, рухалася головною дорогою. У цей час водій автомобіля ВАЗ, порушуючи правила безпеки дорожнього руху, виїхав із другорядної дороги на головну та допустив зіткнення. Унаслідок ДТП ВАЗ-2108 перекинувся, а двоє його пасажирів зазнали тілесних ушкоджень - закритих переломів", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії.

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ДБР розслідує ДТП з участю автомобіля поліції в Херсоні 02

У разі доведення провини (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України), винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Силовики
ДТП Правоохоронні органи Херсон ДБР
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Топ коментарі
+4 vertep vert1
Я и не сомневался насчет того кто оказался прав и кто неправ. Стабильность признак класса.)
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05.04.2020 17:53
+4 Люцифер
Я так понимаю «Приусы» уже закончились.
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05.04.2020 18:03
+3 Perfect Stranger 2e3f6c4b
ну, - таки-да..- пошли шкоды с мицурками, обещали скоро и до крузаков добраться...
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05.04.2020 18:06
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