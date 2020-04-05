ДБР розслідує ДТП з участю автомобіля поліції в Херсоні. ФОТО

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Слідчі ДБР розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди з участю автомобіля поліції, яка сталася в Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, близько 9:00 5 квітня на одному з перехресть Херсона сталося зіткнення поліцейського автомобіля Skoda Rapid і ВАЗ-2108.

"Автівка правоохоронців, за кермом якої перебував інспектор одного з відділень ГУ Нацполіції в Херсонській області, рухалася головною дорогою. У цей час водій автомобіля ВАЗ, порушуючи правила безпеки дорожнього руху, виїхав із другорядної дороги на головну та допустив зіткнення. Унаслідок ДТП ВАЗ-2108 перекинувся, а двоє його пасажирів зазнали тілесних ушкоджень - закритих переломів", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії.

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У разі доведення провини (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України), винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.