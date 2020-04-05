Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів, ченців тестують на коронавірус

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Братії Києво-Печерської лаври проводять тестування на наявність COVID-19, а богослужіння відбуваються в закритому режимі без допуску в храм вірян.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному порталі Києво-Печерської лаври, передає Цензор.НЕТ.

"Для запобігання спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври провела тестування на наявність захворювання. Разом з усіма це лабораторне дослідження в комплексі з медичним оглядом пройшов намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Зараз скарг на самопочуття у владики немає. Відповідно до санітарних вимог у всіх приміщеннях лаври проведено обробку дезінфекційними розчинами, а богослужіння відбуваються в закритому режимі без допуску в храм вірян, із залученням відеотрансляції", - йдеться в повідомленні.

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