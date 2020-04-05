У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"5 квітня о 4:34 в оперативно-диспетчерську службу Броварського району надійшло повідомлення про загоряння меблевої фабрики на вулиці Щолківській.
Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що на території меблевої фабрики "Meblissimo" горять дерев'яні піддони та три вантажні автомобілі Mercedes. Також розвідка встановила, що вогонь вже перекинувся на розташовані поруч будинки, що належать ТОВ "Поліпласт", - йдеться в повідомленні.
Пожежу було локалізовано о 6:25 і повністю ліквідовано о 6:55.