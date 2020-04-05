У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС. ФОТО

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Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на території меблевої фабрики в Броварах (Київська область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Броварах горіла меблева фабрика Meblissimo, - ДСНС 01

"5 квітня о 4:34 в оперативно-диспетчерську службу Броварського району надійшло повідомлення про загоряння меблевої фабрики на вулиці Щолківській.

Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що на території меблевої фабрики "Meblissimo" горять дерев'яні піддони та три вантажні автомобілі Mercedes. Також розвідка встановила, що вогонь вже перекинувся на розташовані поруч будинки, що належать ТОВ "Поліпласт", - йдеться в повідомленні.

У Броварах горіла меблева фабрика Meblissimo, - ДСНС 02

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У Броварах горіла меблева фабрика Meblissimo, - ДСНС 03

Пожежу було локалізовано о 6:25 і повністю ліквідовано о 6:55.

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Топ коментарі
+10 Zelya Vsyo
Эта новость, конечно, важная, но есть важнее и уж точно приятнее: в Ливии плотно прижмурилась очередная партия ихтамнетов вместе с "найденными в местных шахтах" техникой, боеприпасами и топливом. У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 8842 У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 8842 У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 9246
У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС - Цензор.НЕТ 3864
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05.04.2020 18:33
+4 Show Must Go On 6c974400
В России на фоне массового распространения коронавируса и кризиса начались погромы. Люди в городе Ульяновск разгромили магазин с продуктами,
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05.04.2020 18:39
+3 Ali Hasan
Навчися сам писати українською, а не своэю версією старо-болгарської мови.
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05.04.2020 18:45
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