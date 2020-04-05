Кабмін оприлюднив номери гарячих ліній із питань COVID-19 у регіонах

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У кожній області діють телефони, куди можна звернутися з питань щодо карантину, допомоги літнім людям під час карантину, алгоритму виявлення і лікування коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

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Кабмін оприлюднив номери гарячих ліній із питань COVID-19 у регіонах 01

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 5 квітня в Україні 1 251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальні, 25 пацієнтів одужали. 

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

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Коронавірус і карантин
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Кабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионах - Цензор.НЕТ 3445
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Кабмін оприлюднив номери гарячих ліній із питань COVID-19 у регіонах - Цензор.НЕТ 384
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05.04.2020 18:52
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