Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції ОС біля Кам’янки (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), а також вели вогонь поблизу населеного пункту Гнутове (чотири міни 120-го калібру), біля Авдіївки (з підствольних гранатометів і стрілецької зброї) і Старогнатівки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції ОС неподалік Хутора Вільного (з міномета калібру 82 мм), Кримського (з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї).
Зазначається, що прицільним вогнем Об'єднані сили вчасно припинили ворожі провокації.
"Сьогодні унаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу. Йому надали належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
У пресцентрі також інформують, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу не зафіксовано, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, 4 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. "Втрат за минулу добу унаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було. За даними розвідки, 4 квітня наші воїни ліквідували двох російських окупантів, ще одного поранили. Також українські військовослужбовці вчора прицільним вогнем знищили ворожий безпілотний літальний апарат і станковий протитанковий гранатомет", - додали в штабі ОС.