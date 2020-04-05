У Молдові 864 випадки COVID-19, 15 осіб померли, - Додон

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У Молдові 864 випадки COVID-19, 15 осіб померли, - Додон

За останню добу в Молдові зареєстровано 112 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих досягла 864 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За минулу добу оброблено 349 тестів. З них 112 дали позитивний результат. Серед нових випадків 8 - у громадян Молдови, які повернулися з-за кордону. У 104 випадках мало місце інфікування всередині країни. Отже, кількість інфікованих громадян у нашій країні становить 864 людини. На жаль, ще три смерті зареєстровано за останню добу. Загальна кількість померлих становить 15 осіб", - зазначив  президент Молдови Додон.

Він повідомив, що серед інфікованих 293 людини - в Кишиневі, 132 - в районі Штефан-Воде, 126 - у місті Сорока, 47 - у Придністровському регіоні.

Президент Молдови наголосив, що кількість інфікованих зростає. За його словами, серед 864 інфікованих осіб 240 - медичні працівники.

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У зв'язку з пандемією коронавірусу в Молдові введено режим надзвичайного стану, який діє з 17 березня до 15 травня включно, чотири населені пункти заблоковані поліцією через оголошений там повний карантин.

У Молдові заборонено збиратися на вулицях групами більше трьох осіб, якщо тільки вони не члени однієї сім'ї. До контролю над дотриманням режиму надзвичайного стану залучено карабінерів, поліцейських, а також особовий склад Національної армії. Громадський транспорт у містах Молдови на період надзвичайного стану є безкоштовним, але в автобусах і тролейбусах заборонено перевозити стоячих пасажирів. За тим, щоб транспорт не був перевантажений, стежать поліцейські, які чергують на кожній зупинці.

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Коронавірус і карантин
карантин Молдова Додон COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Підлога Маккартні
Съездили в Почаев? Полобызали иконы? Причастились? В Молдове 864 случая COVID-19, 15 человек умерли, - Додон - Цензор.НЕТ 5908
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05.04.2020 19:21
+4 Шрек Баблокат
молдавский спецназ штурмом взял квартиру и по привычке сделал в ней ремонт..
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05.04.2020 19:24
+3 DEDALiu
У нас число занижено.Очень мало проверяют,наверное из за недостатка тестов и оборудования.Зато Додон выделил 160 000 лей на производство 450 медалей для ветеранов АсвАбАдителей,а также выделил 2,3 млн. лей на ремонт "Мемориала победы АсвАбАдителей" в Кишиневе. Это сколько аппаратов ИВЛ можно было бы купить за эти деньги? Кстати,500 млн. долларов обещанные москвой,тихо превратились в 300 млн.,потом в 200 млн,а сейчас,когда очень нужны деньги,вообще не слышно ничего про эти деньги.
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05.04.2020 19:35
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