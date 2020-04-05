У Молдові 864 випадки COVID-19, 15 осіб померли, - Додон

2503

За останню добу в Молдові зареєстровано 112 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих досягла 864 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За минулу добу оброблено 349 тестів. З них 112 дали позитивний результат. Серед нових випадків 8 - у громадян Молдови, які повернулися з-за кордону. У 104 випадках мало місце інфікування всередині країни. Отже, кількість інфікованих громадян у нашій країні становить 864 людини. На жаль, ще три смерті зареєстровано за останню добу. Загальна кількість померлих становить 15 осіб", - зазначив президент Молдови Додон.

Він повідомив, що серед інфікованих 293 людини - в Кишиневі, 132 - в районі Штефан-Воде, 126 - у місті Сорока, 47 - у Придністровському регіоні.

Президент Молдови наголосив, що кількість інфікованих зростає. За його словами, серед 864 інфікованих осіб 240 - медичні працівники.

Читайте також: Після паломництва в Почаївську лавру коронавірусом заразилися 8 молдаван, - прем'єр-міністр Кіку

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Молдові введено режим надзвичайного стану, який діє з 17 березня до 15 травня включно, чотири населені пункти заблоковані поліцією через оголошений там повний карантин.

У Молдові заборонено збиратися на вулицях групами більше трьох осіб, якщо тільки вони не члени однієї сім'ї. До контролю над дотриманням режиму надзвичайного стану залучено карабінерів, поліцейських, а також особовий склад Національної армії. Громадський транспорт у містах Молдови на період надзвичайного стану є безкоштовним, але в автобусах і тролейбусах заборонено перевозити стоячих пасажирів. За тим, щоб транспорт не був перевантажений, стежать поліцейські, які чергують на кожній зупинці.

Читайте також: COVID-19: Молдова ввела надзвичайний стан