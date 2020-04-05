На Чернігівщині від COVID-19 помер чоловік, який напередодні намагався втекти з лікарні, - Нацполіція

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У Чернігівській області від ускладнень коронавірусної хвороби помер чоловік, який напередодні намагався втекти з лікарні, де перебував на лікуванні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці поліції Чернігівської області.

"У ніч із 3 на 4 квітня з Борзнянської центральної районної лікарні намагався втекти чоловік, у якого клінічно підтверджено COVID-19. Поліцейські і медики спільними зусиллями повернули пацієнта до лікувального закладу.

З моменту полишення місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими людьми не контактував. Поліцейські і медики були екіпіровані усіма належними засобами індивідуального захисту. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби", - йдеться в повідомленні.

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Загалом у Чернігівській області лабораторно підтверджено 7 випадків інфікування коронавірусом, понад 1 300 осіб перебувають у самоізоляції після повернення з-за кордону чи контактів із тими, у кого підтверджено коронавірус.