На Чернігівщині від COVID-19 помер чоловік, який напередодні намагався втекти з лікарні, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці поліції Чернігівської області.
"У ніч із 3 на 4 квітня з Борзнянської центральної районної лікарні намагався втекти чоловік, у якого клінічно підтверджено COVID-19. Поліцейські і медики спільними зусиллями повернули пацієнта до лікувального закладу.
З моменту полишення місця обсервації до повернення назад чоловік з іншими людьми не контактував. Поліцейські і медики були екіпіровані усіма належними засобами індивідуального захисту. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер від ускладнень хвороби", - йдеться в повідомленні.
Загалом у Чернігівській області лабораторно підтверджено 7 випадків інфікування коронавірусом, понад 1 300 осіб перебувають у самоізоляції після повернення з-за кордону чи контактів із тими, у кого підтверджено коронавірус.