Підпис Єрмака в Мінську і тотальний розпродаж посад - ланки одного ланцюга, що веде Україну до тяжких наслідків, - "слуга народу" Лерос

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На думку нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, активністю брата глави Офісу президента Дениса Єрмака щодо "Енергоатома" могли скористатися спецслужби РФ, щоб спровокувати катастрофу на одній з АЕС.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп нагадав, що "ніхто не міг передбачити теракт 11 вересня, передбачити, що Путін "хакне" вибори в США і спровокує вихід Великої Британії з ЄС за допомогою Cambridge Analytica, і всі крутили біля скроні, коли чули, що коли-небудь на Україну нападе РФ, окупує Крим і частину Донбасу".

"Для багатьох факт продажу національних інтересів у Мінську звучить як порожній звук, але буквально позавчора СБУ викрила держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака в тому, що він посилав "за поребрик" секретні документи про дії Міноборони на сході України, в морях і Керченській протоці.

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Ця новина, як холодний душ, повертає нас у реальність!

А тепер уявіть собі, якщо в Кремлі дізналися, що Єрмак продає посаду президента "Енергоатому" за ціною елітної нерухомості в Конча-Заспі.

Це ж прекрасна можливість для ворога, адже можна взяти гроші, зустрітися з братом Єрмака, де достатньо обговорити "місячний сімейний бюджет", а потім разок показатися в ОПУ для проформи, і ось уже тебе на всіх парах заносять у кабінет президента "Енергоатома".

Далі - справа техніки, як президент "Енергоатома змінює гендиректора АЕС на агента ФСБ, а він - всіх ключових людей на станції.

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І ось уже все готово для проведення "експерименту" на станції, який призводить до катастрофи...

Може, це видається маячнею, але так само думали про ті вже історичні події, які я описав раніше.

Нагадаю, що вони таки трапилися і змінили світовий устрій.

Я до чого вас підводжу, дорогий читачу.

Підпис Єрмака в Мінську і тотальний розпродаж посад - ланки одного ланцюга, що веде нас до тяжких наслідків, можливо навіть гірших, ніж хтось може собі уявити", - резюмує Лерос.

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Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність чиновника одного з міністерств України, який незаконно передавав секретні документи. Правоохоронці встановили, що чиновник, державний службовець категорії "А", скопіював і переслав електронною поштою наразі ще невстановленим особам секретний документ. Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці. Багато ЗМІ повідомляло, що йдеться про держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака.

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29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

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Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".