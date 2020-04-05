На Луганщині збито російський безпілотник "Застава", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

61128 313

Сьогодні, 5 квітня, завдяки вмілим діям одного з підрозділів, який тримає оборону на Світлодарському напрямку, було збито безпілотний літальний апарат "Застава" Bird Eye 400.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава, - пресцентр ОС 01

"Цей БПЛА з 2012 року виробляється у Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава, - пресцентр ОС 02
На Луганщині збито російський безпілотник Застава, - пресцентр ОС 03

Дивіться також: Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони. ФОТО

Безпілотник передано відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних із носіїв інформації.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава, - пресцентр ОС 04

На Луганщині збито російський безпілотник Застава, - пресцентр ОС 05

Читайте також: Найманці РФ ведуть повітряну розвідку, використовуючи безпілотники СММ ОБСЄ для прикриття, - пресцентр ОС

Операція Об'єднаних сил
армія РФ безпілотник Луганщина
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+98 Сергей Толмачев 4a48867f
Слава Украине!!! Смерть ворогам
показати весь коментар
05.04.2020 20:27
+85 Арен Гаспарян f57f273e
За что тут платить 2млн $?!Что-то наши журналисты перегнули палку.
показати весь коментар
05.04.2020 20:28
+82 Andy Fisher 67a9edc7
2 лимона зеленых он стоит исключительно для лаптеногих пенсов! а тимченки-ротенберги тупо покупают их на Али за пару штук баксов, клеют бирку Уралвагонзавода и сдают государству за два лимона На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3662
показати весь коментар
05.04.2020 20:42
Дивитись коментарі