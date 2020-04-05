МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва

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Міжнародний валютний фонд готовий залучити весь резервний фонд у розмірі одного трильйона доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

За її словами, ще ніколи за 75-тирічну історію Фонду країни не потребували такого екстреного фінансування - до МВФ одночасно звернулися 85 країн. Найбільше страждають від кризи країни, що розвиваються.

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Нагадаємо, напередодні очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, буде серйознішою за світову фінансову кризу 2008 року.