МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва

1642 46
МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва

Міжнародний валютний фонд готовий залучити весь резервний фонд у розмірі одного трильйона доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

За її словами, ще ніколи за 75-тирічну історію Фонду країни не потребували такого екстреного фінансування - до МВФ одночасно звернулися 85 країн. Найбільше страждають від кризи країни, що розвиваються.

Читайте також: Економічна криза через коронавірус вже серйозніша, ніж у 2008 році, - глава МВФ Георгієва

Нагадаємо, напередодні очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, буде серйознішою за світову фінансову кризу 2008 року.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5 Id 63506d9b
"Допомога" під який %?
показати весь коментар
05.04.2020 20:49
+4 Toshno Newapkokrad
так от для чого цей коронавірус?
показати весь коментар
05.04.2020 20:49
+4 Эрнесто Ча
Последние новости.
МВФ заявил, что готов дать коронавирусу триллион долларов, чтобы отцепился.
На заявленные МВФ триллион долларов подали заявки триллион коронавирусов.
показати весь коментар
05.04.2020 20:52
Дивитись коментарі