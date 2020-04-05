МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва

Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
За її словами, ще ніколи за 75-тирічну історію Фонду країни не потребували такого екстреного фінансування - до МВФ одночасно звернулися 85 країн. Найбільше страждають від кризи країни, що розвиваються.
Нагадаємо, напередодні очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, буде серйознішою за світову фінансову кризу 2008 року.
МВФ заявил, что готов дать коронавирусу триллион долларов, чтобы отцепился.
На заявленные МВФ триллион долларов подали заявки триллион коронавирусов.