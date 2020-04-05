Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов

3324

У створенні протоколу лікування хворих на коронавірус брали участь фахівці з різних галузей медицини, зокрема реаніматологи, кардіологи. Найближчим часом протокол буде розширено переліком нових лікарських препаратів.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Взяли протоколи країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Китаю і створили той протокол лікування, який ми всі бачили і який було затверджено моїм наказом. Наразі у світі не існує жодного препарату, у якого були б покази до COVID-19. Все це лише сучасна доказова медицина", - розповів Степанов.

"Міністр наголошує, що хворих українців лікуватимуть засобами, які дають результати у різних країнах. "Група лікарів, які працюють над протоколом, продовжують розглядати різні варіанти і слідкують за тим, що відбувається у світі. Я думаю, що цього тижня протокол буде ще доповнений відповідними лікарськими засобами, схемами лікування", - наголосив очільник МОЗ.

Дивіться також: Ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус, - глава МОЗ Степанов. ВIДЕО

Нагадуємо, 2 квітня Міністерство охорони здоров'я України затвердило єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус.