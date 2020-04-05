Перша пацієнтка з підтвердженим коронавірусом на Закарпатті одужала, - ОДА

1402

Станом на ранок 5 квітня в Закарпатській області у 28 місцевих жителів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Зазначається, що за минулу добу 7 людей госпіталізували з гострою респіраторною хворобою, у трьох із них COVID-19 підтверджено.

"Одна хвора зі встановленим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19 перебуває у важкому стані, і один чоловік із підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває у важкому стані на штучній вентиляції легень (ШВЛ)", - уточнили в пресслужбі.

Читайте також: Третій пацієнт одужав від COVID-19 на Львівщині, - ОДА

Крім того, першу пацієнтку, якій поставили діагноз COVID-19 на Закарпатті, виписали з обласної інфекційної лікарні: "Двічі тести ПЛР на COVID-19 показали негативний результат".

"Для того, щоб сказати, що вона повністю одужала, потрібно провести ще один контрольний тест. Зараз жінка перебуває під наглядом лікарів удома", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, 26 березня лабораторія Міністерства охорони здоров'я України в Києві підтвердила інфікування коронавірусом у жительки міста Мукачево Закарпатської області. Жінка потрапила до лікарні 24 березня. Це був перший підтверджений випадок на Закарпатті.