Перша пацієнтка з підтвердженим коронавірусом на Закарпатті одужала, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
Зазначається, що за минулу добу 7 людей госпіталізували з гострою респіраторною хворобою, у трьох із них COVID-19 підтверджено.
"Одна хвора зі встановленим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19 перебуває у важкому стані, і один чоловік із підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває у важкому стані на штучній вентиляції легень (ШВЛ)", - уточнили в пресслужбі.
Крім того, першу пацієнтку, якій поставили діагноз COVID-19 на Закарпатті, виписали з обласної інфекційної лікарні: "Двічі тести ПЛР на COVID-19 показали негативний результат".
"Для того, щоб сказати, що вона повністю одужала, потрібно провести ще один контрольний тест. Зараз жінка перебуває під наглядом лікарів удома", - повідомили в ОДА.
Нагадаємо, 26 березня лабораторія Міністерства охорони здоров'я України в Києві підтвердила інфікування коронавірусом у жительки міста Мукачево Закарпатської області. Жінка потрапила до лікарні 24 березня. Це був перший підтверджений випадок на Закарпатті.
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