В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за останні 3 тижні - 525

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В Італії 5 квітня зареєстрували 525 летальних випадків від ускладнень, спричинених коронавірусом. Це найменший показник смертності у країні з 19 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Раніше найменший показник смертності за добу в Італії було зареєстровано 19 березня, того дня померли 427 осіб.

Зараз в Італії зафіксовано 128 948 випадків коронавірусу, з них 4 316 - за сьогодні. 15 877 людей померли, 21 815 одужали.

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