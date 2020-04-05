До 30 квітня продовжили режим самоізоляції в окупованому Криму

Про це йдеться в опублікованому 5 квітня указі російської маріонетки Сергія Аксьонова, передає Цензор.НЕТ.
"З 3 квітня до 30 квітня 2020 року включно зобов'язати громадян не залишати місця проживання (перебування), за винятком випадків звернення за екстреною (невідкладною) медичною допомогою і випадків іншої прямої загрози життю і здоров'ю", - йдеться в документі.
Водночас громадянам дозволяється виходити з дому, щоб допомагати родичам, які потребують цього, зробити покупки, винести сміття, вигуляти домашніх тварин у межах 100 метрів від місця проживання.
Обмеження не поширюються на працівників екстрених служб, Росспоживнагляду, волонтерів та інших осіб, що гарантують громадську безпеку.
Також розширено перелік підприємств, які можуть працювати.
"Встановити, що в режимі звичайного робочого часу здійснюють діяльність організації, що займаються будівництвом багатоквартирних будинків, зокрема за договорами підряду і (або) субпідряду, пункти видачі замовлень інтернет-магазинів, служби доставки замовлень, сервісні організації, задіяні в сервісному обслуговуванні магазинів, розподільних центрів та інших об'єктів торговельної інфраструктури", - йдеться в документі.
Згідно з указом, знято обмеження з нотаріусів, а також організацій, що утворюють інфраструктуру підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва, центрів зайнятості населення.
Нагадаємо, в окупованому Криму, за даними "місцевої влади", минулої доби зафіксовано два нові випадки інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. Загалом підтверджено коронавірус у 25 хворих.