До 30 квітня продовжили режим самоізоляції в окупованому Криму

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Через загрозу поширення коронавірусної інфекції до 30 квітня на території окупованого Криму діятиме обов'язковий режим самоізоляції.

Про це йдеться в опублікованому 5 квітня указі російської маріонетки Сергія Аксьонова, передає Цензор.НЕТ.

"З 3 квітня до 30 квітня 2020 року включно зобов'язати громадян не залишати місця проживання (перебування), за винятком випадків звернення за екстреною (невідкладною) медичною допомогою і випадків іншої прямої загрози життю і здоров'ю", - йдеться в документі.

Водночас громадянам дозволяється виходити з дому, щоб допомагати родичам, які потребують цього, зробити покупки, винести сміття, вигуляти домашніх тварин у межах 100 метрів від місця проживання.

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Обмеження не поширюються на працівників екстрених служб, Росспоживнагляду, волонтерів та інших осіб, що гарантують громадську безпеку.

Також розширено перелік підприємств, які можуть працювати.

"Встановити, що в режимі звичайного робочого часу здійснюють діяльність організації, що займаються будівництвом багатоквартирних будинків, зокрема за договорами підряду і (або) субпідряду, пункти видачі замовлень інтернет-магазинів, служби доставки замовлень, сервісні організації, задіяні в сервісному обслуговуванні магазинів, розподільних центрів та інших об'єктів торговельної інфраструктури", - йдеться в документі.

Згідно з указом, знято обмеження з нотаріусів, а також організацій, що утворюють інфраструктуру підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва, центрів зайнятості населення.

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Нагадаємо, в окупованому Криму, за даними "місцевої влади", минулої доби зафіксовано два нові випадки інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. Загалом підтверджено коронавірус у 25 хворих.