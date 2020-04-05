В Україні зафіксовано 57 нових випадків COVID-19, загалом 1 308 випадків, 37 людей померли, - МОЗ

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За даними ЦГЗ, станом на 22:00 5 квітня в Україні 1 308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Загалом в Україні зафіксовано 37 летальних випадків від COVID-19.

28 осіб одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Отже, кількість нових випадків COVID-19 +57, смертей +5, тих, хто одужав, +3.

Читайте також: У всіх померлих від пневмонії береться матеріал для ПЛР-дослідження на коронавірус, - МОЗ

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Серый Вовк
На спад пошло ??? Ну ДАЙ то БОГ !!!
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05.04.2020 22:09
+4 NNN
серед тих , хто одужали - пані Джарти , подружжя Шахових ... - схоже , для успішного одужанні , кількість бабла таки має значення !
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05.04.2020 22:14
+4 Кіт Мурзік Васильович
У него вирус православия головного мозга, от Усика заразился. Этот вирус хуже любого коронавирса.
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05.04.2020 22:28
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