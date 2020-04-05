Сформовано базу потреб 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні, - Степанов

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Сформовано базу потреб 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я провело оцінку потреб в обладнанні, препаратах, а також засобах індивідуального захисту всіх 242 лікарень, які боротимуться з коронавірусом в Україні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Це було перше завдання, яке переді мною поставив, зокрема, президент: щоб я проаналізував ситуацію із забезпеченням лікарів. Сьогодні я провів нараду, і вже створено загальну по Україні базу всіх 242 лікарень, призначених для боротьби з коронавірусом: усі потреби, все, що в них є зараз, коли і що їм треба постачати", - повідомив Степанов.

За словами чиновника, наразі медичні установи України більше потребують засобів індивідуального захисту, зокрема костюмів та респіраторів.

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"Це все потрібно в сотнях тисяч одиниць. Ми працюємо над цим, регулярно отримуємо поставки й одразу розсилаємо все у регіони. Я ще раз хочу наголосити: мій пріоритет - створити захищені й гідні умови для наших лікарів", - резюмував міністр.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Irada
А Степанову не сообщили, что самый умный врач современности уже выдвинул команду по регионам для пересмотра списка Сформирована база потребностей 242 больниц, которые будут бороться с коронавирусом в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 4088
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05.04.2020 22:30
+6 Ali Hasan
Скільки планових операцій було відкладено та яка кількість смертей в наслідок цього рішення?
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05.04.2020 22:41
+4 мирко саблич
Интересно..
.
- А предыдущий министр ??
.
- Ужэ сидит ,
или пока под следствием ?
.
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05.04.2020 22:30
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