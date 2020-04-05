МОЗ просить заклади громадського харчування зробити розмітку, щоб люди, які очікують замовлення, не створювали натовпу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".
"Звертаємося до закладів харчування, які працюють на видачу замовлень із собою. Будьте свідомими, подбайте про безпеку своїх клієнтів. Забезпечте дотримання соціальної дистанції в чергах", - йдеться в публікації.
Міністерство закликає ці установи забезпечити відстань між людьми не менше 1,5-2 м і уникати натовпів.
У таких закладах рекомендують зробити розмітку на підлозі фарбою або наліпками.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1 308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 одужали.
6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.
Что известно о коронавирусе:
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски вообще не помогают, но их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
19. Обещано пособие для безработных в размере 19500 рублей, но биржи труда отказывают в регистрации.
20. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
21. Домашнего ареста нет, но выходить никому нельзя.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вам с пожилой мамой и бабушкой встречаться нельзя, а постороннему киргизу-таксисту можно.
24. Персональные данные охраняются законом, но вы должны сдать их по первому свистку программе слежки, которая хранит их в открытом виде и никак не защищена.