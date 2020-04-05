МОЗ просить заклади громадського харчування зробити розмітку, щоб люди, які очікують замовлення, не створювали натовпу

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Заклади громадського харчування, що продовжують працювати, мають забезпечити дотримання дистанції між людьми, які очікують замовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

"Звертаємося до закладів харчування, які працюють на видачу замовлень із собою. Будьте свідомими, подбайте про безпеку своїх клієнтів. Забезпечте дотримання соціальної дистанції в чергах", - йдеться в публікації.

Міністерство закликає ці установи забезпечити відстань між людьми не менше 1,5-2 м і уникати натовпів.

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У таких закладах рекомендують зробити розмітку на підлозі фарбою або наліпками.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1 308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 одужали.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.