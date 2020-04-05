Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін

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Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін

Волонтери створили неформальний промисловий консорціум, націлений на швидке рішення щодо організації виробництва апаратів ШВЛ і супутнього устаткування.

Про це повідомив у фейсбуці Едуард Рубін, кандидат технічних наук, колишній тимчасовий виконувач обов’язків ректора Харківського національного університету радіоелектроніки, передає Цензор.НЕТ.

"Найскладніше для країни питання, з яким зіткнулася медицина, це брак апаратів ШВЛ. За підрахунками їх необхідно від 50 до 100 тис. штук, щоб забезпечити лікарні для лікування хворих. Крім цього, необхідні концентратори кисню, технології високопотокової оксигенації, птрібно налагодити виробництво деталей із медичної пластмаси та багато іншого, без чого ці апарати безглузді. І найголовніше - це навчити лікарів працювати з цим обладнанням", - упевнений Рубін.

Він заявив, що створено декілька онлайн-груп, у яких триває обговорення процесів створення всього названого вище. За словами Рубіна, група, до якої входить він, координує зусилля з урядом.

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"На сьогодні створено неформальний промисловий консорціум. Він націлений на швидке рішення щодо організації виробництва апаратів ШВЛ і супутнього устаткування, насамперед для боротьби з COVID19 в Україні. Група вивчає конструкції різних апаратів: вітчизняні "Бриз" (державне підприємство), виробництво яких припинено, бо завод збанкрутував; розробку університету MIT та інші апарати, документи на які є у відкритому доступі. Також в Україні працюють кілька приватних фірм, які виготовляють та експортують  апарати ШВЛ і ремонтують їх. Але наразі всі разом вони можуть виробляти 200-300 апаратів на місяць. Цього дуже мало", - констатує Рубін.

За його словами, компанія ROSS починає виробництво апаратів "Бриз".

"Дуже важливе питання - це сертифікація обладнання. Без сертифікації використовувати апаратуру неможна. Українські асоціації виступлять із вимогою до уряду проводити сертифікацію швидко, без бюрократичної тяганини", - повідомив Рубін.

Водночас в групу потрібні люди, які готові брати участь у виробництві апаратів і їхніх комплектуючих.

"Якщо у вас є можливість і бажання брати участь у виробництві, долучайтесь до нас", - зазначає бізнесмен.

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Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін 01

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+3 XENOmorph X e9763c3a
Поки їх зроблять,пройдуть місяці і коштувати вони будуть не дешевше від закордонних.
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05.04.2020 23:21
+3 Irada
Срочно измерьте температуру. Украинские ассоциации планируют производить аппараты ИВЛ и будут просить правительство проводить сертификацию быстро, - Рубин - Цензор.НЕТ 9920
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05.04.2020 23:34
+3 5 копійок
Хто тобі сказав що не можуть?
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05.04.2020 23:37
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