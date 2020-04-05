В Ужгороді на COVID-19 захворіла родина священника

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В Ужгороді (Закарпатська область) коронавірусом інфікувалась сім'я священника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ужгородської міськради.

"В Ужгороді на коронавірус захворіла ціла родина. Це диякон, 1992 року народження, його батьки і дружина. У важкому стані зараз батько диякона, чоловік 1956 року народження", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що COVID-19 у них підтверджено ПЛР-тестом. Шестимісячна дитина також хвора, їй тест робитимуть завтра.

Хворі перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні, за винятком дружини священнослужителя, яка має легку форму коронавірусу і лікується амбулаторно, перебуваючи вдома з маленькою дитиною.

За словами священника, востаннє він проводив службу в церкві 8 березня.

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За останніми даними, на Закарпатті виявлено 28 осіб із коронавірусом, двоє у важкому стані.