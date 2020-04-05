В Ужгороді на COVID-19 захворіла родина священника

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В Ужгороді на COVID-19 захворіла родина священника

В Ужгороді (Закарпатська область) коронавірусом інфікувалась сім'я священника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ужгородської міськради.

"В Ужгороді на коронавірус захворіла ціла родина. Це диякон, 1992 року народження, його батьки і дружина. У важкому стані зараз батько диякона, чоловік 1956 року народження", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що COVID-19 у них підтверджено ПЛР-тестом. Шестимісячна дитина також хвора, їй тест робитимуть завтра.

Хворі перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні, за винятком дружини священнослужителя, яка має легку форму коронавірусу і лікується амбулаторно, перебуваючи вдома з маленькою дитиною.

За словами священника, востаннє він проводив службу в церкві 8 березня.

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За останніми даними, на Закарпатті виявлено 28 осіб із коронавірусом, двоє у важкому стані.

Коронавірус і карантин
Закарпаття карантин Ужгород COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Шрек Баблокат
иконки целовали.. молитовки читали.. а Иисус сказал, что это шутка..
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05.04.2020 23:33
+4 Никита Михайленко
Интересна будет статистика - сколько человек в Украине заразились короной через сходки в церквях...
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05.04.2020 23:38
+3 Никита Михайленко
Во время пения, так же, как и при разговоре, из его рта вылетали капельки слюны с вирусом... И летали они, подгоняемые сквознячком, по всему *дому господню*, а прихожане, думается мне, не могли не дышать...я так полагаю...
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06.04.2020 00:06
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