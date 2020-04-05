Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

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Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого 10 днів тому підтвердили коронавірус, ліг до лікарні, як стверджують, для тестування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У п'ятницю Джонсон, якому 55 років, повідомив, що у нього зберігається температура і тому він має продовжити самоізоляцію. Увесь цей час він працював віддалено зі своєї резиденції на Даунінґ-стріт, 10.

Його наречена Керрі Сімондс, яка чекає дитину від Джонсона, в суботу також повідомила, що вже тиждень відчуває симптоми Covid-19.

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У разі фізичної нездатності Джонсона виконувати обов'язки глави уряду ці функції перейдуть до міністра закордонних справ Домініка Рааба.

Коронавірус і карантин
Велика Британія карантин Джонсон Борис COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Чайка Київ
Одужуйте, пане Джонсон
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05.04.2020 23:57
+8 Максим Воронцов f3290d0a
Комаровский- бизнесмен, блогер, но уж никак не доктор. Из-за этого чмыря мы теперь имеем проблему с племянником, т.к. удержать его дома на карантине, "благодаря" роликам этого идиота, не представляется возможным. Через день скандалим. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 8612
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06.04.2020 00:04
+8 Харьков Сумской
Но вы заметили, что сейчас он работает по принципу:
1. Сегодня сказать А
2. Завтра Б
3. Потом сказать, что всё идет, как он и предполагал.
4. А когда ему цитируют его высказывания, он говорит, что он имел ввиду совсем другое.
То есть, он сейчас - чисто медийный персонаж. И научился манипулировать на противоречиях:
- нужна/не нужна маска
- ужесточать/ослаблять карантин
и т.д.
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06.04.2020 00:14
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