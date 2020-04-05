Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого 10 днів тому підтвердили коронавірус, ліг до лікарні, як стверджують, для тестування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У п'ятницю Джонсон, якому 55 років, повідомив, що у нього зберігається температура і тому він має продовжити самоізоляцію. Увесь цей час він працював віддалено зі своєї резиденції на Даунінґ-стріт, 10.

Його наречена Керрі Сімондс, яка чекає дитину від Джонсона, в суботу також повідомила, що вже тиждень відчуває симптоми Covid-19.

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У разі фізичної нездатності Джонсона виконувати обов'язки глави уряду ці функції перейдуть до міністра закордонних справ Домініка Рааба.