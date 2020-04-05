Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
У п'ятницю Джонсон, якому 55 років, повідомив, що у нього зберігається температура і тому він має продовжити самоізоляцію. Увесь цей час він працював віддалено зі своєї резиденції на Даунінґ-стріт, 10.
Його наречена Керрі Сімондс, яка чекає дитину від Джонсона, в суботу також повідомила, що вже тиждень відчуває симптоми Covid-19.
У разі фізичної нездатності Джонсона виконувати обов'язки глави уряду ці функції перейдуть до міністра закордонних справ Домініка Рааба.
1. Сегодня сказать А
2. Завтра Б
3. Потом сказать, что всё идет, как он и предполагал.
4. А когда ему цитируют его высказывания, он говорит, что он имел ввиду совсем другое.
То есть, он сейчас - чисто медийный персонаж. И научился манипулировать на противоречиях:
- нужна/не нужна маска
- ужесточать/ослаблять карантин
и т.д.