У родички раніше захворілого на Рівненщині підтвердили COVID-19, 75-річний чоловік одужав, - голова ОДА Коваль

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Один випадок коронавірусу і один - одужання від нього підтвердили в Рівненській області 5 квітня.

Про це у Facebook повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на вечір 5 квітня на Рівненщині підтверджено 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Коронавірусну інфекцію методом ПЛР виявлено у жінки із села Немовичі - родички раніше захворілого. Водночас готується до виписки із Сарненської ЦРЛ чоловік віком 75 років, мешканець села Тинне, який зміг подолати недугу. Це вже третій випадок одужання від COVID-19 на Рівненщині", - пише Коваль.

За його словами, сьогодні в області впродовж дня проводилася санітарна обробка проїжджих частин доріг, тротуарів, прибудинкових територій і зупинок. Оброблялися і місця, які найчастіше відвідують люди: аптеки і магазини, банки та адмінбудівлі.

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Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 - одужали.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

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