Мінінфраструктури розробило механізм дзеркальних заходів для держав, які без попередження блокують українських перевізників, - Криклій

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Туреччина пропустила заблокованих два тижні тому українських перевізників через кордон із Болгарією.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин болгарсько-турецького кордону. Перетин відбувається у порядку черги, більшість транспортних засобів перетнули кордон та мають можливість закінчити перевезення. Першочергово здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня", - написав він.

Міністр нагадав, що Туреччина без попередження закрила сухопутний кордон із 21 березня. При цьому вантажні перевезення заборонено не було, але водіїв відправили на 14-денний карантин. Питання розблокування руху українських фур порушувалося на рівні МЗС двох держав, а обговорювалося під час переговорів президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.

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За словами Криклія, Мінінфраструктури розробило механізм реалізації дзеркальних заходів щодо держав, які вводять карантинні обмеження для українських перевізників, і найближчим часом цей проєкт розгляне Кабмін.

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