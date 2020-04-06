"Слуга народу" Дубінський подає в ДБР заяву на прем'єра Шмигаля за незабезпечення громадян масками

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"Слуга народу" Дубінський подає в ДБР заяву на прем'єра Шмигаля за незабезпечення громадян масками

Посилення заходів карантину грубо порушує всі основні права громадян України, і "насамперед найважливіше - право на життя і здоров'я".

Таку думку висловив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що посилення карантину "фактично кидає напризволяще мільйони людей, яким забороняється виходити на вулицю, але які не мають можливості бути забезпечені державою і органами місцевого самоврядування всім життєво необхідним в епідеміологічний період".

"Таким чином, Кабінет Міністрів замість того, щоб забезпечити державну підтримку людей у надзвичайній ситуації, вчиняє не просто незаконні дії. Його посадові особи здійснюють кримінальні злочини, які майже напевно спричинять особливо тяжкі наслідки у вигляді загибелі значної кількості наших громадян і фактичного підриву конституційного ладу.

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За всіма нормами нашого законодавства, в період епідеміологічної ситуації центральна і місцева влада зобов'язані за рахунок видатків відповідних бюджетів та позабюджетних фондів забезпечити громадян усіма необхідними засобами індивідуального захисту - від масок до антисептиків", - зазначив нардеп.

За його словами, змушувати людей самим купувати засоби захисту за спекулятивними цінами - протизаконно і злочинно.

Дубінський підкреслює, що не заперечує необхідності жорстких карантинних заходів, проте "вищі державні чиновники злочинно ігнорують норми Конституції, Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

"У зв'язку з тим, що стало очевидно, що особисто прем'єр-міністр є ініціатором злочинних дій, які мають однозначну кваліфікацію в статтях Кримінального кодексу - починаючи від службової недбалості до зловживання службовим становищем, найближчими днями я разом зі своїм адвокатом Тетяною Костіною подам до Державного бюро розслідувань заяву про вчинення прем'єр-міністром Шмигалем злочинів, які очевидно призведуть до особливо тяжких наслідків - загибелі багатьох громадян України.

До того ж особливо підкреслю, що вчинення цих злочинів вищими посадовими особами держави з використанням умов надзвичайної ситуації є обтяжуючою покарання обставиною на підставі ст.67 КК України", - повідомив нардеп.

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Слуга народу Дубінський подає в ДБР заяву на премєра Шмигаля за незабезпечення громадян масками 01

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 - одужали.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

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Коронавірус і карантин
карантин ДБР Дубінський Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+37 konuhov
С какой-то стороны он прав, если вы штрафуете людей за то что они без масок, то вы должны их для начала обеспечить масками. Хотя он делает это с другими целями.
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06.04.2020 02:04
+31 Никита Михайленко
От правительства нам, простым смертным , о короновирусе известно , практически, всё :
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.

2. Маски вообще не помогают, но их обязательно носить

3. Магазины закрыты, но если нужно их открывают.

4. В больницы с ним идти бесполезно, но идти надо обязательно.

5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.

6. Перчатки не помогут, но они нужны.

7. Все сидят дома, но гуляют.

8. Еды в супермаркетах полно, но её всем не хватает.

9. Вирус на детей не действует, но дети в опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.

13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.

14. Толстые в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.

15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.

16. Больным коронавирусом на улицу выходить нельзя, но можно в аптеку и в магазин.

17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.

18. В лес ходить нельзя, потому что коронавирус, но в ломбарды и обменники можно и нужно - там его нет..

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06.04.2020 02:36
+22 Максим Шевченко 108b0d85
Очередной популизм от пуделя Каламойского. Он в такой способ себе доверие наивных людей зарабатывает. А потом так же легко бросит их всех под дефолт который нужен Каламойскому. При дефолте всё ещё страшней будет, пенсионеры перестанут получать пенсии, или от инфляции их не на что не будет хватать. Не верьте таким оборотням.
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06.04.2020 03:00
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