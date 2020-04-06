Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, - штаб ОС

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5 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, протягом доби противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. За допомогою чергових вогневих засобів українські захисники вживали необхідних заходів впливу на окупаційні війська для припинення обстрілів.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вчора було зафіксовано 11 обстрілів.

"Після опівночі 5 квітня російські окупаційні війська із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли наші позиції біля Кам’янки.

Зранку ворог випустив чотири міни 120-мм калібру по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове, а в другій половині дня двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по околицях Авдіївки.

Із гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти упродовж дня тричі обстріляли позиції наших захисників біля Старогнатівки.

Проти оборонців Водяного противник застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Також із кулеметів великого калібру ворог обстріляв наші позиції поблизу Богданівки.

Для припинення активності окупантів у цьому районі на кожен обстріл Об’єднані сили відповіли ефективним застосуванням наявних вогневих засобів", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномета калібру 82 мм зранку обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного, а з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї – оборонців Кримського.

"Внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що упродовж минулої доби наші військовослужбовці давали рішучу відповідь на всі вогневі провокації противника, щоразу змушуючи ворога повернутися до дотримання режиму "тиші".

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.



