Під час оборонних дій на Донбасі ЗСУ знищили дві ворожі вантажівки і безпілотник "Застава", поранено шістьох найманців РФ, - штаб

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За минулу добу українські військовослужбовці давали рішучу відповідь на всі вогневі провокації противника, щоразу змушуючи ворога повернутися до дотримання режиму "тиші".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними розвідки Об’єднаних сил, 5 квітня українські підрозділи, що вели оборонні дії, завдали поранень шістьом російським окупантам, знищили дві ворожі вантажівки російського виробництва "КАМАЗ" та "Урал", а також один безпілотний літальний апарат "Застава", виготовлений Уральським заводом цивільної авіації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, - штаб ОС