Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка

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Чотирирічна малайська тигриця на ім'я Надя в зоопарку Бронкса в місті Нью-Йорку захворіла на коронавірус, це перший випадок зараження тигра COVID-19.

Про те повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Національна лабораторія ветеринарної служби Міністерства сільського господарства США (USDA) підтвердила наявність вірусу SARS-CoV-2 (вірус, що викликає коронавірус у людини) в однієї тигриці в зоопарку Нью-Йорка. Аналізи у тварини були взяті після того, як у кількох левів і тигрів у зоопарку з'явилися симптоми респіраторного захворювання", - йдеться в поширеному повідомленні Служби інспекції здоров'я тварин і рослин при USDA (APHIS).

Зазначається, що це "перший випадок зараження тигра коронавірусом".

У зоопарку Бронкса розповіли, що у 4-річної малайської тигриці Наді, у її сестри Азул, двох амурських тигрів і трьох африканських левів "з'явився сухий кашель". Там також повідомили, що "попри деяке зниження апетиту, у кішок у зоопарку хороший стан, вони перебувають під наглядом ветеринарів".

"Очікується, що великі кішки одужають. Немає підстав вважати, що в інших тварин зоопарку є симптоми захворювання", - повідомили в USDA APHIS.

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Чиновники відомства вважають, що тигри і леви могли захворіти після контакту із зараженим співробітником зоопарку, який за ними доглядав. Перші симптоми у тигриці Наді з'явилися 27 березня.

В USDA APHIS пояснили, що тест на COVID-19 був зроблений тільки одному тигру, оскільки збір аналізів потребує загального наркозу.

"Лікуючий ветеринар визнав, що з урахуванням потенційного ризику використання загального наркозу краще обмежитися діагностуванням одного тигра", - наголошується в повідомленні.

"Нині усіма співробітниками, які забезпечують догляд за великими кішками, а також іншими кішками в чотирьох зоопарках Нью-Йорка, робляться необхідні заходи з метою запобігти подальшому зараженню інших кішок", - заявили в зоопарку Бронкса.

В USDA APHIS попросили хворих на COVID-19 "обмежити контакт із тваринами, включно з хатніми тваринами".

При цьому у відомстві підкреслюють, що нині немає жодних доказів того, що будь-які тварини, включно зі свійськими тваринами або свійською худобою, можуть передавати COVID-19 людям.

Зоопарк Бронкса було закрито для відвідування 16 березня.