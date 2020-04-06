На Кіровоградщині зафіксували першу смерть від коронавірусу. Загалом в області виявлено 41 випадок COVID-19, - ОДА

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На Кіровоградщині зафіксували першу смерть від коронавірусу. Загалом в області виявлено 41 випадок COVID-19, - ОДА

У Кіровоградській області 5 квітня зафіксували першу смерть від захворювання на COVID-19.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає Цензор.НЕТ.

Загалом в області лабораторним методом підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус.

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"Лабораторний центр продовжує проводити ПЛР-тестування осіб з контактного кола раніше виявлених випадків", - йдеться в повідомленні.

На Кіровоградщині зафіксували першу смерть від коронавірусу. Загалом в області виявлено 41 випадок COVID-19, - ОДА 01
На Кіровоградщині зафіксували першу смерть від коронавірусу. Загалом в області виявлено 41 випадок COVID-19, - ОДА 02

Коронавірус і карантин
карантин Кіровоградщина COVID-19 коронавірус
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