Зміни до бюджету, допомога особам, які цього потребують, і закон про націоналізовані банки, - "слуга народу" Корнієнко про питання на позачергову сесію ВР

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Верховна Рада може провести позачергове засідання 8 або 9 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи може Рада наступного тижня провести позачергове засідання, він відповів: "Так, хотілося б провести, обговорюються 8 і 9 квітня".

"Питання найближчих позачергових сесій - це зміни до бюджету, додаткові заходи з підтримки постраждалих галузей економіки і соціальних груп, які потребують допомоги, і закон про націоналізовані банки", - зазначив він.

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Водночас він додав, що остаточне ухвалення банківського закону зніме останні перешкоди для продовження і розширення співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями. За його словами, також потрібно "захистити" земельну реформу, відхиливши проєкти постанов опонентів СН.

Нагадаємо, закон про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" з приводу проведення засідань комітетів в режимі відеоконференції у четвер, 2 квітня, набув чинності.