На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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минздрав

В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 75 випадків;
▪️Волинська область — 24 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 9 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 35 випадків;
▪️Запорізька область — 41 випадок;
▪️Івано-Франківська область — 116 випадків;
▪️Кіровоградська область — 41 випадок;
▪️м. Київ — 234 випадки;
▪️Київська область — 91 випадок;
▪️Львівська область — 27 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 27 випадків;
▪️Полтавська область — 11 випадків;
▪️Рівненська область — 39 випадків;
▪️Сумська область — 51 випадок;
▪️Тернопільська область — 160 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 10 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 220 випадків;
▪️Черкаська область — 62 випадки;
▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.

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На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ 01

На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ 02
На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ 03

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Ksenia VB
На утро 6 апреля подтверждены 1319 случаев COVID-19 в Украине, 38 человек умерли, 28 - выздоровели, за сутки поступило 373 подозрения, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5730
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06.04.2020 09:17
+9 Татьяна Лайф
Вы желаете смерти большей части своей страны? Вы совсем уже в своём тупизме утонули.
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06.04.2020 09:22
+9 Pavlo Dudra
В КНДР,Лесото,Тажикистані, Туркменистані і Миколаївській області COVID-2019 виявлено не було.

йшов третій місяць світової епідемії На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8555
показати весь коментар
06.04.2020 09:29
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