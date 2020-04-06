На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 75 випадків;

▪️Волинська область — 24 випадки;

▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;

▪️Донецька область — 9 випадків;

▪️Житомирська область — 11 випадків;

▪️Закарпатська область — 35 випадків;

▪️Запорізька область — 41 випадок;

▪️Івано-Франківська область — 116 випадків;

▪️Кіровоградська область — 41 випадок;

▪️м. Київ — 234 випадки;

▪️Київська область — 91 випадок;

▪️Львівська область — 27 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 27 випадків;

▪️Полтавська область — 11 випадків;

▪️Рівненська область — 39 випадків;

▪️Сумська область — 51 випадок;

▪️Тернопільська область — 160 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 10 випадків;

▪️Хмельницька область — 10 випадків;

▪️Чернівецька область — 220 випадків;

▪️Черкаська область — 62 випадки;

▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.

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