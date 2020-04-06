Генсек ООН заявив про "жахливий спалах насильства" в родинах в умовах карантину

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На фоні введення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу по всьому світу зростає кількість випадків домашнього насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За його словами, деяких країнах кількість жінок, що звертаються в служби підтримки, подвоїлася.

"Багатьох жінок і дівчаток небезпека підстерігає там, де вони повинні відчувати себе в цілковитій безпеці: у власному домі <...> Ми стаємо свідками жахливого спалаху насильства в сім'ї", - сказав він.

Гуттереш пояснив, що в умовах пандемії перевантажені правоохоронні органи, а багато центрів допомоги жертвам домашнього насильства - закриті. Жінкам - нікуди звернутися.

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Він закликав держави забезпечити жертвам онлайн-сервіси підтримки і не відмовлятися від судового переслідування агресорів. Гутерреш також запропонував облаштувати в магазинах і аптеках аварійні системи повідомлення про загрозу насильства, щоб жертви могли звернутися по допомогу, не наражаючись на небезпеку і не привертаючи уваги кривдника.

На ранок 6 квітня в світі виявлено 1 274 923 випадків захворювання серед людей, померли 69 487 пацієнтів, одужали - 260 484. Вакцини і визнаного ВООЗ специфічного лікування COVID-19 поки немає.