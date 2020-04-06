На карантинних постах Херсонщини виникли пробки, - ОДА

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На Херсонщині на декількох карантинних постах на під'їздах до обласного центру в неділю ввечері утворилися багатогодинні пробки, влада обіцяє підвищити пропускну здатність постів.

Про це в Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.

"На кількох блокпостах утворилися багатогодинні пробки. ... На засіданні штабу розглянемо додаткові заходи щодо посилення та підвищення пропускної спроможності та ефективності роботи карантинних блокпостів в нашій області", - написав Гусєв.

Він вибачився за незручності і закликав, за можливості, залишатися вдома і виконувати рішення Кабінету міністрів України і рекомендації Міністерства охорони здоров'я України.

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Як повідомляли херсонці, на під'їздах до Херсона на карантинних постах утворилися кілометрові багатогодинні пробки. Багато городян поверталися після відпочинку на природі і з дач. Люди скаржилися, що температурний скринінг перетворився в результаті на формальність, оскільки працював один медик, який ледь встигав перевіряти температуру тільки у водіїв.

Як раніше повідомлялося, на дорогах Херсонщини встановлено 9 стаціонарних карантинно-медичних постів на всіх в'їздах в область і м. Херсон і створені 3 мобільні карантинно-медичні пости. На карантинно-медичних постах повинна була здійснюватися зупинка всіх транспортних засобів, перевірка документів і спеціальних дозволів на перевезення громадян та вантажів і проводитися температурний скринінг водіїв і пасажирів транспортних засобів.

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Від сьогодні в Україні починають діяти посилені правила карантину, які передбачають обмеження пересування людей на вулицях.