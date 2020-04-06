Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт комітету.
"Професор Харпер розповів Комітету, що "спілкування завжди було великою проблемою" під час пандемій. Тим не менш, деякі країни, включно з Китаєм, Іраном і Росією, поширюють дезінформацію про походження і поширення вірусу", - йдеться у звіті.
Зокрема, у звіті засуджується поведінка офіційної влади Китаю під час епідемії.
Британські депутати вважають, що Пекіну слід було зіграти ключову роль у зборі даних про інфекцію, однак Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору даних.
Автори звіту наводять кілька прикладів. Зокрема, 14 січня Всесвітня організація охорони здоров'я у Twitter із посиланням на китайських експертів повідомила про відсутність явних доказів передачі вірусу від людини до людини.
Крім того, у звіті згадується китайський офтальмолог Лі Веньлян, який попереджав про небезпеку коронавірусу ще до початку епідемії. Лікаря викликали в поліцію і заборонили "поширювати неправдиву інформацію". У лютому в нього виявили коронавірус, через кілька днів він помер.
Як зазначили у звіті, ціною дезінформації є втрачені людські життя.
№22/090684-еп | #Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини
Военно-морская база для флота альянса НАТО в г.Мариуполь
Дата оприлюднення: 27 березня 2020
1911 голосів
Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г.Мариуполь.В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны агрессора России.2
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