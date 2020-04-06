Священник, у якого першим на Тернопільщині підтвердили коронавірус, помер

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57-річний священник з м. Заліщики Тернопільської області, у якого першим в області підтвердили коронавірус, помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тернопільську штаб для боротьби з коронавірусом.

"Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священник, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус. Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померли 3 людини: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна мешканка Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

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Про це також повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко на сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні вранці помер священник Олег Вінницький, який був першим зафіксованим хворим COVID-19 на Тернопільщині. Йому було тільки 56 років. Не знаючи про те, що він вже інфікований, отець Олег проводив релігійні обряди, бував на похоронах, спілкувався з вірянами. Загалом до встановлення діагнозу він встиг поспілкуватися з близько 500 людьми", - йдеться в повідомленні.

"Він ні в чому не був винен. Він не знав, що він заражений такою небезпечною хворобою як коронавірус. Але його приклад показує, що священнослужителі є в групі найбільшого ризику зараження вірусом, разом з медиками, поліцейськими, прикордонниками, касирами супермаркетів і аптек", - додав Геращенко.

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Нагадаємо, 21 березня 2020 року коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника.

Пізніше стало відомо, що поліція розшукує майже пів тисячі людей, які контактували на Тернопільщині із зараженим коронавірусом священником Олегом Вінницький.



