"Поки такого немає", - Корнієнко про розкол у "Слузі народу"

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Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що розколу і розпаду в "Слузі народу" немає.

Про це розповів Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Корнієнко зазначив, що всередині фракції є дискусії щодо важливих законів, в яких у різних депутатів є різні думки.

"Розкол і розвал - це ж якісь закінчені дії, юридично зафіксовані: хто виходить, когось виключають, цілі групи виходять тощо. Поки такого немає", - зазначив він.

На питання про те, що ситуативний союз з "Євросолідарністю" і "Голосом" може перерости в щось більше і триватиме аж до формалізації в якусь коаліцію, він відповів: "Не думаю, бо у нас таки з ними різні позиції".

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"У нашого виборця інші вимоги, якщо говорити про ЄС. Якщо говорити про "Голос", то вони і самі не дуже цього хочуть. Тому що в тій опозиційній ніші, в якій вони зараз перебувають, мені здається, їм комфортно", - додав він.

На питання про те, чи бачить він якісь передумови до дострокових виборів у доступній для огляду перспективі, він відповів: "Ні, ніяких передумов поки немає".