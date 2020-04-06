Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент

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Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент

Президент Володимир Зеленський ніколи не прислухався лише до одного вже ексглави Офісу Президента Андрія Богдана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник глави фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що в профільних питаннях він завжди слухає людей, які спеціалізуються в цих сферах, якщо йдеться про силовий блок - це силовики.

"Якщо йдеться про коронавірус - то, якщо ви звернули увагу, на апаратних нарадах рідко бувають Андрій Єрмак або Сергій Шефір. Там переважно бере участь Кирило Тимошенко як секретар координаційної ради з протидії COVID-19", - розповів він.

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Зокрема, коли йдеться про вибори, розмовляє Зеленський із самим Корнієнком.

"Володимир Олександрович не замикається на думці однієї людини", - резюмував Корнієнко.

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Топ коментарі
+13 Андрей Дидовик
Оно и видно. Мечется как шавка между разными мнениями и людьми.....Своего мнения нет и судя по всему и не было никогда.
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06.04.2020 10:28
+11 Лео Кот
это привычка у него осталась еще с корпоративов , где он развлекал публику...
Та же как... - кто больше лаве кинет тот тебя и танцует....

Владимир Александрович не перестроился еще....
Нужно дать ему еще 300 дней...
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06.04.2020 10:31
+8 Йцу Кенг 07b0c614
та прислушиваться есть к кому......
Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент - Цензор.НЕТ 9216
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06.04.2020 10:44
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