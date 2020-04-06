У Франції кількість померлих від коронавірусу перевищила 8 тисяч

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У Франції кількість померлих від коронавірусу досягла 8078 осіб. За добу кількість смертей зросла на 748.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, про це повідомило міністерство охорони здоров'я Франції.

Зазначається, що з 8078 померлих - 5889 в лікарнях і 2189 - в установах для літніх людей.

Кількість смертей порівняно з попередньою добою зросла на 748. Водночас у лікарнях за останню добу померли 357 пацієнтів, помітно менше, ніж в суботу - 441. Решта в недільній статистиці смертності - померлі з будинків для літніх людей. Дані щодо них досі є неповними, оскільки ще не всі установи передали інформацію французькому МОЗ.

Всього з початку епідемії госпіталізований 28 891 пацієнт з хворобою COVID-19, це на 748 осіб більше, ніж на попередню добу "з урахуванням збільшення кількості видужань".

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Починаючи з суботи, в реанімацію потрапили 140 пацієнтів (176 у період з п'ятниці по суботу). В цілому в реанімації перебувають 6978 пацієнтів. За останні 24 години з реанімації вийшли 250 осіб.

Всього з початку епідемії з лікарень виписали 16 183 особи.

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