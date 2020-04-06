"Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання

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"Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання

Президент Володимир Зеленський побажав прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону, якого госпіталізували через коронавірус, якнайшвидшого одужання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у Twitter.

Зеленський побажав Борису Джонсону бути здоровим.

"Залишайся здоровим, Борисе Джонсон! Ми всі вам співчуваємо і бажаємо якнайшвидшого одужання! Разом ми це подолаємо!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

Як повідомлялося, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який проходить лікування від коронавірусу COVID-19, у ніч на понеділок був доставлений у лікарню.

У разі фізичної нездатності Джонсона виконувати обов'язки глави уряду ці функції перейдуть до міністра закордонних справ Домініка Рааба.

Разом ми це подолаємо! - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання 01

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+18 Who's Here
"Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления - Цензор.НЕТ 6113
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06.04.2020 10:40
+18 Victor Bublik
Разница лишь в том что Джонсон выделил средства и приказал закупать как можно больше аппаратов ИВЛ а Зеленский вывез из страны даже маски.
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06.04.2020 10:40
+17 Who's Here
Кацап? Или голосовал за малороса? "Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления - Цензор.НЕТ 5421
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06.04.2020 10:42
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