"Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання

1974

Президент Володимир Зеленський побажав прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону, якого госпіталізували через коронавірус, якнайшвидшого одужання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у Twitter.

Зеленський побажав Борису Джонсону бути здоровим.

"Залишайся здоровим, Борисе Джонсон! Ми всі вам співчуваємо і бажаємо якнайшвидшого одужання! Разом ми це подолаємо!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

Як повідомлялося, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який проходить лікування від коронавірусу COVID-19, у ніч на понеділок був доставлений у лікарню.

У разі фізичної нездатності Джонсона виконувати обов'язки глави уряду ці функції перейдуть до міністра закордонних справ Домініка Рааба.