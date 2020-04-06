Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на зустрічі з депутатами Зеленський підкреслив, що він і вся його команда "нічим таким не займаються", відповідно, виправдовуватися в цій ситуації було б несправедливо.
"Очевидно, що ніяких недоторканних немає, і нехай силовики розслідують: хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, якщо є за що", - наводить слова президента Корнієнко.
У свою чергу, Андрій Єрмак у черговий раз заявив, що він не має стосунку до фактів, озвучених на відео.
"Розкрив деякі подробиці особистої історії - не вважаю, що це необхідно публічно розкривати", - зазначив Корнієнко.
Нардеп також стверджує, що, за словами Єрмака, правоохоронцям жодних окремих вказівок у зв'язку з оприлюдненими записами не давалося, і що шість співробітників Служби безпеки під час вручення повістки Гео Леросу - "це ексцес виконавця".
"За версією Лероса, йому дали ці записи добрі люди. Але далі у нього був вибір: непублічно віднести їх правоохоронцям чи зробити це публічно. Не всі пости пана Лероса мені подобаються як людині і його однопартійцю, там є вже і особисті нападки на Андрія Єрмака", - резюмував Корнієнко.
Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
цє чіткий сигнал КОГО треба карати ...
все іншє - бла бла бла
нема вжє довіри до Зеленського ...