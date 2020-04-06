Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко

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Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, про що говорили президент Володимир Зеленський і глава його адміністрації Андрій Єрмак на зустрічі з депутатами щодо оприлюднених депутатом Гео Леросом відеозаписів.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на зустрічі з депутатами Зеленський підкреслив, що він і вся його команда "нічим таким не займаються", відповідно, виправдовуватися в цій ситуації було б несправедливо.

"Очевидно, що ніяких недоторканних немає, і нехай силовики розслідують: хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, якщо є за що", - наводить слова президента Корнієнко.

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У свою чергу, Андрій Єрмак у черговий раз заявив, що він не має стосунку до фактів, озвучених на відео.

"Розкрив деякі подробиці особистої історії - не вважаю, що це необхідно публічно розкривати", - зазначив Корнієнко.

Нардеп також стверджує, що, за словами Єрмака, правоохоронцям жодних окремих вказівок у зв'язку з оприлюдненими записами не давалося, і що шість співробітників Служби безпеки під час вручення повістки Гео Леросу - "це ексцес виконавця".

"За версією Лероса, йому дали ці записи добрі люди. Але далі у нього був вибір: непублічно віднести їх правоохоронцям чи зробити це публічно. Не всі пости пана Лероса мені подобаються як людині і його однопартійцю, там є вже і особисті нападки на Андрія Єрмака", - резюмував Корнієнко.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".