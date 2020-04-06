У МОЗ пояснили, куди телефонувати у разі симптомів коронавірусу, якщо немає сімейного лікаря

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У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що особам, які не мають підписаної декларації із сімейним лікарем, у разі наявності симптомів коронавірусу, необхідно телефонувати на 103.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас є певні симптоми, які свідчать про можливість і наявність розвитку коронавірусної хвороби, ви маєте зателефонувати своєму сімейному лікарю. Тільки лікар може поставити діагноз і лише лікар може ухвалити подальше рішення, що робити хворому і які його подальші дії", - сказав він.

За словами Ляшка, в більшості випадків лікар сам зателефонує мобільній бригаді і направить її для забору зразків, щоб у подальшому продіагностувати і встановити коронавірусну хворобу.

"У випадку, якщо у людини відсутня декларація, підписана із сімейним лікарем, є симптоми, які свідчать про можливе інфікування коронавірусною хворобою, людина має набрати 103 - номер швидкої медичної допомоги. Там диспетчер підкаже або направить до вас мобільну бригаду", - пояснив Ляшко.

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