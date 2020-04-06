За добу швидка забрала 79 людей із підозрою на коронавірус, - головний санлікар Ляшко

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За останню добу екстрена медична допомога виїжджала понад 13 тисяч разів, 79 українців були госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що за добу в швидку загалом звернулися 89 осіб, у яких діагностували підозру на коронавірус.

"За минулу добу кількість виїздів екстреної медичної допомоги становила 13 тис. 744. З них з підозрою на коронавірус були 89. З них - 79 осіб були госпіталізовані до медичних закладів. Паралельно працюють мобільні бригади для забору зразків на тестування. За минулу добу ці мобільні бригади забрали 676 зразків біологічного матеріалу, які доставлені у вірусологічну лабораторію", -розповів Ляшко.

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