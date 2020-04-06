Кількість заражених коронавірусом у РФ за добу зросла майже на 1000 осіб - до 6 343, - оперштаб

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За добу кількість офіційно зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції в Росії виросла на 954 - до 6343.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє оперативний штаб.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 954 в 49 регіонах", - йдеться в повідомленні штабу, опублікованому в понеділок.

При цьому повідомляється, що 591 новий випадок відзначений у Москві, 82 випадки в Підмосков'ї, 35 - в Петербурзі, 31 - в Республіці Комі.

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"У Російській Федерації на сьогодні зареєстровано 6343 випадки коронавірусної інфекції у 80 регіонах", - йдеться в повідомленні.