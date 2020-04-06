"Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів

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В Україні тестують на коронавірус ненабагато менше, ніж на заході Європи, якщо порівнювати стадії розвитку епідемії, оскільки там ситуація на 15-20 днів випереджає українську.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, відповідаючи на питання, чому в Україні найнижча кількість виконаних ПЛР-тестів у Європі - всього 115 на 1 млн населення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми аналізуємо ситуацію, і ми повинні розуміти, що Європа вже на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - сказав він, зазначивши, що МОЗ стежить за динамікою і розвитком сценаріїв в Італії, Іспанії та Франції.

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За його словами, якщо порівнювати з країнами західної Європи на тій стадії розвитку епідемії, в якій зараз перебуває Україна, "то в Україні не набагато менша кількість тестувань".

Для порівняння показників "скільки проведено ПЛР-тестів на 1 млн населення" в різних країнах: