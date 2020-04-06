"Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів

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"Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів

В Україні тестують на коронавірус ненабагато менше, ніж на заході Європи, якщо порівнювати стадії розвитку епідемії, оскільки там ситуація на 15-20 днів випереджає українську.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, відповідаючи на питання, чому в Україні найнижча кількість виконаних ПЛР-тестів у Європі - всього 115 на 1 млн населення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми аналізуємо ситуацію, і ми повинні розуміти, що Європа вже на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - сказав він, зазначивши, що МОЗ стежить за динамікою і розвитком сценаріїв в Італії, Іспанії та Франції.

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За його словами, якщо порівнювати з країнами західної Європи на тій стадії розвитку епідемії, в якій зараз перебуває Україна, "то в Україні не набагато менша кількість тестувань".

Для порівняння показників "скільки проведено ПЛР-тестів на 1 млн населення" в різних країнах:

Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії, - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів 01

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор тест COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Луиза Тумбочкина
А не пора ли членов наблюдательніх советов Нафтогаза, Укрзализныци и прочих госкомпаний отправить домой, а на миллиарды сэкономленных им зарплат, просто взять и обеспечить все население Украины средствами индивидуальной защиты, как минимум масками, купить тесты и лекарства?! Козлы
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06.04.2020 11:42
+3 18c49ed2
Их просто не хватает. У нас больных пневмонией выше крыши. Их начинают проверять и обнаруживают заразу
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06.04.2020 11:39
+3 Игорь Наумчук
Вини стараються! Задіюють все аби "догнать и перегнать" Італію та Іспанію по захворюваності та смертності! Адже ,якщо робити масове тестування,поширення вірусу може припинитися і Україна так і не вийде у лідери! А 600 могил у Дніпрі вже викопали-не засипати ж!
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06.04.2020 11:41
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