Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку

8528 99
Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку

Співробітники Національної поліції затримали щонайменше двох осіб і відвезли до відділення після суперечки в столичному Гідропарку.

Про це розповів представник поліції діалогу в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Правова оцінка буде надаватися після того, як громадян, які відмовилися пред’явити будь-яке посвідчення, яке засвідчує їхню особу… Громадяни були запрошені до Дніпровського управління поліції. Оцінка надаватиметься після їхнього пояснення", – розповів представник поліції діалогу.

Поліцейські перекрили Венеціанський місту у Гідропарку. Через нього можна дістатися до спортмайданчика під відкритим небом.

Під час суперечки з правоохоронцями громадяни заявляли про порушення своїх конституційних прав, зокрема права на свободу пересування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція пред'явила підозру в хуліганстві чоловікові, який кинув касиру в обличчя монети. ВIДЕО

Коронавірус і карантин
карантин Нацполіція COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17 Підлога Маккартні
Первый день суворого усиленно карантина. Пошел милицейский беспредел...
показати весь коментар
06.04.2020 11:38
+13 Ruslan Tkachenko
а реформы то и не было был очередной разводняк ЛОХОВ!!
показати весь коментар
06.04.2020 11:41
+12 Ruslan Tkachenko
уже всем давно понятно что они не законны! потому что ограничивать конституционные права возможно токо после введения черезвычайного положение которое вводится через раду а не решением кабинета министров! так написано в конституции но кто выполняет ту конституцию да!!
показати весь коментар
06.04.2020 11:46
Дивитись коментарі