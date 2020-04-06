Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку

Про це розповів представник поліції діалогу в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Правова оцінка буде надаватися після того, як громадян, які відмовилися пред’явити будь-яке посвідчення, яке засвідчує їхню особу… Громадяни були запрошені до Дніпровського управління поліції. Оцінка надаватиметься після їхнього пояснення", – розповів представник поліції діалогу.
Поліцейські перекрили Венеціанський місту у Гідропарку. Через нього можна дістатися до спортмайданчика під відкритим небом.
Під час суперечки з правоохоронцями громадяни заявляли про порушення своїх конституційних прав, зокрема права на свободу пересування.