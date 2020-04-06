За добу підтверджено три нові випадки COVID-19 на Київщині, - ОДА

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У Київській області коронавірус зафіксований у 91 жителя області, з яких шестеро хворих - діти, всього за добу підтверджені три нові випадки інфікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Станом на ранок 6 квітня 2020 року офіційно підтверджений 91 випадок захворювання на коронавірус.

З них на стаціонарному лікуванні 32 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 59.

Одужали - 4. (жінка, 21 рік, м. Бровари, чоловік 51 рік, м. Біла Церква, жінка 34 роки, с. Дмитрівка, жінка 50 років, м.Обухів).

Померло - 5 (нових випадків за добу немає).

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Підозра на зараження у 387 осіб.

Лабораторно обстежено 18 лікарів і 6 медсестер "Київської обласної клінічної лікарні", які контактували з лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу. ПЛР-дослідження показало у всіх медпрацівників відсутність захворювання.

Встановлено медичне спостереження за 1108 контактними особами.



