До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк

Про це повідомив член профільного комітету ВР, депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз у нас уже близько 6000 поправок до банківського закону, і, судячи з темпу, фінальна цифра дотягне до 8000-8500 поправок (хоча я досі вірю в потенціал колег і цифру 10К +)", - написав він.
Поправки до банківського закону приймаються до кінця дня. Ще добу, за прогнозом Залізняка, потрібно буде на те, щоб звести правки до порівняльної таблиці.
"Так що очікувати засідання комітету раніше середи, напевно, не варто", - вважає депутат.
Для порівняння, до законопроєкту про ринок землі депутати запропонували близько 4 тисяч поправок, через що його розгляд тривав з 6 лютого до 30 березня.
Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.
Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.
Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.