Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в Чорнобильській зоні. ФОТО

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За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

У зоні відчуження, на відстані близько 70 км від Чорнобильської АЕС, сталося займання сухої трави та чагарників.

"Для приборкання вогню і ліквідації задимлення задіяно авіацію та спецтехніку. Зараз там працюють підрозділи ДСНС.

Станом на 10 годину ранку 6 квітня нових осередків займання на території Київської області не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Працівники відділу поліції зони ЧАЕС забезпечують охорону публічного порядку та контрольно-пропускний режим.

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За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Фото: МВС/Facebook