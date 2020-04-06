700 випадків захворювання на коронавірус підтверджено в Білорусі, 13 осіб померли

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700 випадків захворювання на коронавірус підтверджено в Білорусі, 13 осіб померли

У Білорусі станом на понеділок зареєстровано 13 випадків смерті людей із коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Білорусі.

"Зареєстровано 13 випадків смерті пацієнтів, у яких численні хронічні захворювання були обтяжені коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні відомства.

"На стаціонарному лікуванні перебувають 634 людини. Основна частина - особи першого контакту, які були виявлені під час епідрозслідувань і на момент тестування перебували в стаціонарах", - поінформували в МОЗ.

У відомстві уточнили, що в більшості пацієнтів захворювання протікає в легкій або середній формі.

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Загалом у Білорусі 700 офіційно підтверджених випадків інфікування.

Після проходження лікування одужали 53 людини. "Загалом за останні дві доби з медзакладів виписано 355 пацієнтів, що перебували на різних формах контролю та лікуванні", - повідомили в МОЗ.

За інформацією міністерства, станом на 6 квітня в Білорусі проведено понад 40 тис. тестів на коронавірусну інфекцію. Для проведення тестування задіяні 13 лабораторій.

Коронавірус і карантин
Білорусь карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+18 Антип61
Трактор бракованный попался. Плохо вирусы лечит!
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06.04.2020 12:59
+9 вау
пацаны так сколько там власть " конец зубожиня" штаф за то что по улице ходишь нарисовала ?????????????? 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 8426
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06.04.2020 13:09
+9 майкл бом cc4b168d
Как и баня с рюмочной не помогли. Дурогон редкий,В доме отдыха под Минском большой очаг обнаружен и Витебская область.В большой больнице в Минске даже врачи уцепили.Одно радует,что народ понимает и самоизолировался,отдать должное.надо.На днях обязательно введёт,денег же пообещали на помощь всем странам.А этот шилокрут такой момент упустить... ну никак не сможет.
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06.04.2020 13:30
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