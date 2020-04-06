Найманці РФ з мінометів обстріляли позиції українських воїнів біля Павлополя, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Близько 07.15 протягом майже години, у напрямку від села Набережне окупанти обстрілювали захисників Павлополя. Найманці РФ випустили 8 мін калібру 82 мм, застосовували протитанковий ракетний комплекс і озброєння БМП.
Наші воїни дали ворогові гідну відсіч і придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.
За наявною інформацією, в результаті цього прицільного ворожого обстрілу бойових втрат серед захисників України немає.