Найманці РФ з мінометів обстріляли позиції українських воїнів біля Павлополя, втрат немає, - Міноборони

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Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях Операції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат в результаті обстрілу немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Близько 07.15 протягом майже години, у напрямку від села Набережне окупанти обстрілювали захисників Павлополя. Найманці РФ випустили 8 мін калібру 82 мм, застосовували протитанковий ракетний комплекс і озброєння БМП.

Наші воїни дали ворогові гідну відсіч і придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.

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За наявною інформацією, в результаті цього прицільного ворожого обстрілу бойових втрат серед захисників України немає.